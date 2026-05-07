Organización Marítima Internacional pide paciencia al transporte hasta el fin de la guerra

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, pidió este jueves paciencia a toda la cadena del transporte marítimo mundial hasta finalizar el conflicto en el golfo Pérsico y no cruzar el bloqueado estrecho de Ormuz para evitar pérdidas humanas.



"Les pido paciencia a todos los operadores, los armadores y aquellos que están en la cadena del transporte marítimo porque es importante que sigamos poniendo primero la vida humana, la gente de mar, la seguridad de los buques, la sostenibilidad a largo plazo", señaló a la prensa el panameño.



El secretario general de la OMI, que dio esas declaraciones en Panamá en el marco de la Convención Marítima de las Américas, enfatizó que es "mejor enfocarse" en que "este conflicto llegue a su fin" para retomar luego las "operaciones".



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en la víspera que Washington había mantenido en las últimas horas "conversaciones muy buenas" y que es "muy posible" que llegarán "a un acuerdo" para poner fin a la guerra contra Irán y al bloqueo de Ormuz.



Sus palabras llegan horas después de que decidiera poner en suspenso el operativo para escoltar buques atrapados desde febrero en el golfo Pérsico debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz para permitir que ambas partes alcancen un entendimiento que permita poner fin al conflicto.



Unos 20.000 tripulantes y 1.500 buques están atrapados en el golfo Pérsico por la crisis en Oriente Medio, mientras que, hasta el momento, hay más de 30 buques atacados, diez marinos fallecidos y dos desaparecidos, según cifras ofrecidas por Domínguez este jueves.



"Sigo haciendo un llamado para que, en estos casos, los marinos no sean utilizados como rehenes o colaterales. También realizo un llamado para que los operadores, compañías y armadores no tomen estos riesgos y traten de cruzar el estrecho de Ormuz cuando sabemos que no hay una seguridad garantizada", señaló.



A su vez, Domínguez exhortó al "multilateralismo y al diálogo" para que las tensiones en el Golfo disminuyan hasta regresar a la normalidad del comercio marítimo en esa zona, clave para la movilización de recursos energéticos como el petróleo y gas natural.



"Como industria somos resilientes y podemos buscar otras rutas (...) Lo que no podemos hacer es poder transportar la cargas básicas que vienen desde esta zona", señaló recordando que por esa vía circula "el 20 % del petróleo crudo, 19 % del gas natural licuado, 9 % de automóviles y 13 % de químicos y fertilizantes que van a tener un impacto a largo plazo en la seguridad alimentaria".