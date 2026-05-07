Minsa reporta 90% de avance en atención de VIH avanzado en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Sección de ITS/VIH/SIDA, presentó los resultados de la segunda medición de madurez del sistema de atención para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) avanzado e infecciones oportunistas en Panamá, correspondientes al año 2026.

Este informe técnico evalúa la capacidad de respuesta y la calidad de atención integral en 15 Clínicas de Terapia Antirretroviral (CTARV) distribuidas en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el Dr. Johny Castillo, jefe encargado de la Sección de ITS/VIH/SIDA, los resultados muestran un progreso notable respecto a la primera medición de 2024.

Y es que el sistema avanzó en 8 de los 10 estándares evaluados, alcanzando un 90% de cumplimiento en las guías de manejo para enfermedad avanzada y en el abordaje de infecciones oportunistas, principalmente tuberculosis, criptococosis e histoplasmosis.

Castillo explicó que las 15 Clínicas de Terapia Antirretroviral que participaron en la medición representan el 82% de los casos del país, es decir, unas 19,000 personas que viven con VIH y reciben tratamiento gratuito.

Actualmente, en Panamá unas 24,400 personas viven con VIH, de las cuales aproximadamente 22 mil reciben tratamiento antirretroviral.

La medición de 2026, al igual que las de 2024, es de tipo descriptivo y transversal. A través de entrevistas a informantes clave, observación y revisión de datos, se identifican las principales brechas relacionadas con el abordaje del VIH avanzado y, en consecuencia, con el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas en pacientes con VIH.

Asimismo, el Minsa reiteró la importancia de realizarse la prueba de VIH al menos una vez al año si se mantiene una vida sexual activa, recordando que la prevención y el diagnóstico temprano son clave para controlar la enfermedad.

Por otra parte, hay que mencionar que esa institución invierte este año $3.6 millones para garantizar el tratamiento antirretroviral en las 21 Clínicas de Terapia Antirretroviral distribuidas en las 15 regiones de salud.