Mantienen la medida de detención para el transportista que mató a 4 en la Interamericana

La decisión de un juez de garantías que ordenó la detención provisionalde José Montero, conductor del autobús de la ruta Aguadulce–Panamá involucrado en el accidente vial del pasado 25 de abril, fue respaldada por los tres magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones.
Con esta decisión se mantiene la medida cautelar impuesta en la audiencia de solicitudes múltiples del 27 de abril, dentro de la investigación por el delito de homicidio culposo agravado.
La Fiscalía Regional de Panamá Oeste sostuvo durante la audiencia que hubo distracción al volante, señalada como una de las causas del accidente.
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