Mantienen la medida de detención para el transportista que mató a 4 en la Interamericana

La decisión de un juez de garantías que ordenó la detención provisional de José Montero, conductor del autobús de la ruta Aguadulce–Panamá involucrado en el accidente vial del pasado 25 de abril, fue respaldada por los tres magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones.

Con esta decisión se mantiene la medida cautelar impuesta en la audiencia de solicitudes múltiples del 27 de abril, dentro de la investigación por el delito de homicidio culposo agravado.

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste sostuvo durante la audiencia que hubo distracción al volante, señalada como una de las causas del accidente.

En este hecho murieron los esposos Benjamín López y Celideth Reina, además de sus hijas Eimye López, de 19 años, y una menor de 17.

Otras nueve personas también resultaron heridas tras el violento choque ocurrido en la vía Interamericana.

El pasado 1 de mayo familiares y amigos despidieron a las cuatro víctimas en medio del dolor, durante el sepelio realizado en el sector de La Loma de La Ermita.