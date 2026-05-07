Por Ormuz no, la advertencia del secretario de la OMI a la marina mercante mundial

"Evitar el Estrecho de Ormuz: esta fue la recomendación que Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI, dio a la marina mercante mundial. La alerta surge tras ataques a 30 buques y la muerte de 10 marinos por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Las declaraciones de Domínguez se dioron durante la Convención Marítima de las Américas que tiene lugar en Panamá y donde fue consultado por un buque identificado como HMM NAMU perteneciente a una naviera surcoreana, pero de bandera panameña, que fue atacado desde Irán.

De este caso señaló que hay 24 tripulantes, de varias nacionalidades, que se encuentran atrapados en esa embarcación.

Asegura que ha mantenido conversaciones con la República Islámica de Irán para que se brinde apoyo, se vele por la seguridad y bienestar de la gente de mar, "es algo que ellos me han garantizado", expresó Domínguez quien pidió que "los marinos no sean utilizados como rehenes en este tipo de conflictos".

En este sentido hizo un llamado a los operadores y armadores para no tomar riesgos y no traten de cruzar el estrecho de Ormuz "cuando sabemos que no hay una seguridad garantizada", subrayó.

Denunció que unos "20 mil tripulantes y 1,500 buques están atrapados en el golfo Pérsico, son personas inocentes que hacen su trabajo para el beneficio del los países del mundo, pero se ven atrapados por situaciones geopolíticas externas a ellos".

Reconoció que esas "situaciones geopolíticas" están moviendo el mundo marítimo y tienen efectos en las negociaciones que esa organización adelanta".

Mencionó que el enfoque de la OMI será el mismo, aprender de los retos, mejorar su forma de regular, serán pragmáticos, pero mantenido su objetivo de aumentar la seguridad, sostenibilidad y la conservación del medioambiente: "Somos el principal usuario de los océanos".