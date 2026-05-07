Unas 22,000 reciben tratamiento antirretroviral en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Sección de ITS/VIH/SIDA, presentó el informe de resultados de la segunda medición de madurez del sistema para la atención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) avanzado e infecciones oportunistas en Panamá 2026.

El objetivo de esta segunda medición es establecer el grado de avance en el cumplimiento de los estándares para la atención integral de la enfermedad avanzada por VIH e infecciones oportunistas en 15 Clínicas de Terapia Antirretroviral (CTARV) a nivel nacional.

El jefe encargado de la Sección de ITS/VIH/SIDA, Johny Castillo, manifestó que, en comparación con la primera medición realizada en 2024, se logró avanzar en 8 de los 10 estándares evaluados, alcanzando un 90% de cumplimiento en las guías de manejo para enfermedad avanzada y en el abordaje de infecciones oportunistas, principalmente tuberculosis, criptococosis e histoplasmosis.

Castillo explicó que las 15 Clínicas de Terapia Antirretroviral que participaron en la medición representan el 82% de los casos del país, es decir, unas 19,000 personas que viven con VIH y reciben tratamiento gratuito.

El Minsa invierte este año $ 3.6 millones para garantizar el tratamiento antirretroviral en las 21 Clínicas de Terapia Antirretroviral distribuidas en las 15 regiones de salud.

Actualmente, en Panamá unas 24,400 personas viven con VIH, de las cuales aproximadamente 22,000 reciben tratamiento antirretroviral.

La medición de 2026, al igual que la realizada en 2024, es de tipo descriptivo y transversal. A través de entrevistas a informantes clave, observación y revisión de datos, se identifican las principales brechas relacionadas con el abordaje del VIH avanzado y, en consecuencia, con el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas en pacientes con VIH.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana es una infección viral crónica que ataca el sistema inmunológico, debilitándolo progresivamente y dejando a la persona vulnerable a diversas enfermedades.

El Minsa reiteró la importancia de realizarse la prueba de VIH al menos una vez al año si se mantiene una vida sexual activa, recordando que la prevención y el diagnóstico temprano son clave para controlar la enfermedad.