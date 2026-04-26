El Ministerio Público (MP), a través de la sección de Accidentología, avanza en las investigaciones por la muerte de cuatro personas en un siniestro vial, ocurrido la tarde del sábado en el sector de Coloncito, distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste.

Las cuatro víctimas de este accidente fueron identificadas como los esposos Benjamín López, de 48 años, y Celideth Reina, de 51, además de las hijas de ambos, Eimye López, de 19, y una menor de 17.

En este caso se mantiene aprehendido un hombre de 28 años, el cual conducía el autobús de la ruta Aguadulce-Panamá y que impactó el automóvil en el que viajaba la familia López-Reina.

Los informes recabados por las autoridades en el sitio del accidente confirman que la familia se dirigía al corregimiento de La Ermita, en el distrito de San Carlos, en donde el pastor Benjamín López ejercía su ministerio como miembro de la Iglesia Pentecostal.

Por parte de la Iglesia Pentecostal en Panamá, se lamenta el fallecimiento de esta familia.