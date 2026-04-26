Agradecen apoyo presidencial en la realización de los Juegos Suramericanos de la Juventud

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, participó el sábado, en representación del presidente José Raúl Mulino, en la clausura de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Anamae Orillac, del comité organizador, destacó el apoyo del Presidente José Raúl Mulino que hizo posible esta actividad tras su voluntad de impulsar este magno evento mundial.

Después del canto del himno, el evento, realizado en la Arena Roberto Durán, inició con el ingreso de los abanderados de las 15 delegaciones, que participaron en las competencias durante los 14 días en que se celebró este evento deportivo en Panamá.

Por parte del gobierno participaron la Ministra de Educación, Lucy Molinar; el Director General de Pandeportes, Miguel Ordoñez; así como el Vicepresidente de la ODESUR, Mario Moccia; la Presidenta del Comité Olímpico de Panamá y miembro del COI, Damaris Young; y la Directora General de Panamá 2026, Anamae Orillac, así como atletas y voluntarios que jugaron un rol importante en este evento.

