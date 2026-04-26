Julio Hernández, gobernador de la provincia de Colón, negó de forma categórica la existencia de un decreto que obligue a los ciudadanos a abandonar las playas a partir de las 4:00 de la tarde, tras recientes incidentes registrados en la playa de calle 4, conocida como “Akapulco” en la ciudad de Colón.

Las declaraciones surgen luego de que agentes policiales argumentaran la supuesta vigencia de esta medida durante una acción contra bañistas en el área, generando confusión y malestar entre residentes.

Hernández aclaró que no existe ninguna disposición general que restrinja el uso de las playas públicas en ese horario, aunque reconoció que en casos puntuales se han otorgado permisos con límites específicos, como ocurrió en Playa Sherman y anteriormente en Playa La Angosta.

El gobernador reiteró que la mayoría de las playas en Colón permanecen abiertas al público, y llamó a evitar la desinformación sobre medidas que no han sido oficialmente establecidas.