Comisiones

Un apostador me dice que se la rifa completa a que en la próxima elección de la Cueva de la 5 de mayo, los neonatos políticos se quedarán sin presidir comisiones o la cifra no será igual a la más reciente.

Potro

Siguiendo por los lados de la Cueva, dice el Barrendero que el que "no aspira, expira", dejando más que claro que busca quedarse en el potro de la 5 de mayo. ¡A buen entendedor pocas palabras!

Movimiento

Y si de política se trata, unos se van más allá y ya andan pensando en cómo volver al ruedo político en 2029, luego de que la gente ya les ha dicho: "no vas". Por si las dudas pregúntenle al doctorando chino.

Crisis

A la tía Etelvina no le quedó más remedio que salir a dar la cara en medio de la crisis de chen chen que vive esa "U". Dice que busca soluciones. Un intenso se pregunta si esa solución incluye su renuncia.

Inversión

Y hablando de plata, el sector empresarial alzó la voz porque considera que Panamá debe salir a buscar inversión con decisión. Avisan que las ventajas competitivas naturales ya no son suficientes.

Seguridad

Dice Jaimito que los toques de queda son incómodos, pero dan muy buenos resultados. Lo cierto es que no se puede encerrar a todo el país y la gente clama por mayor seguridad. ¡Ataja!