Etelvina de Bonagas admite crisis económica en la Unachi y asegura que buscan soluciones

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, admitió este domingo que la casa de estudios atraviesa una situación económica complicada, luego de recibir una disminución presupuestaria del 34% para las vigencias 2025 y 2026, en comparación con el año 2024.

En un mensaje colgado en las redes sociales de la Unachi, Medianero explicó que el recorte ha golpeado directamente la capacidad de la universidad para atender compromisos operativos, administrativos y financieros.

De acuerdo con la rectora, la casa de estudios no está ignorando el problema, actualmente se mantienen gestiones formales para buscar soluciones que permitan sostener el funcionamiento académico.

Medianero reconoció que la preocupación, incertidumbre y confusión han aumentado dentro de la comunidad universitaria por las distintas informaciones que han circulado en los últimos días.

Frente a este escenario, pidió manejar la situación con responsabilidad y serenidad, evitando que la desinformación, las especulaciones y la confrontación profundicen aún más la tensión dentro de la universidad.

También recordó que la Unachi atiende a más de 22 mil estudiantes, muchos provenientes de áreas rurales y familias humildes, para quienes la educación superior pública representa una oportunidad real de superación y movilidad social.

A pesar del panorama económico, indicó que la universidad sigue desarrollando procesos académicos, fortaleciendo carreras acreditadas e impulsando proyectos como capacitaciones docentes, modernización tecnológica, bibliotecas virtuales y servicios estudiantiles.

La rectora reiteró que los estudiantes siguen siendo la prioridad de la institución y reconoció el trabajo de docentes y administrativos, quienes han mantenido el funcionamiento de la universidad en medio de las dificultades presupuestarias.

Medianero de Bonagas también fue enfática en señalar que: "La universidad autónoma de Chiriquí es patrimonio de la región y del país.



