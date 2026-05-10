Panamá mantiene una ofensiva sostenida contra el crimen organizado; prevén incorporar 3,000 nuevas cámaras

Panamá mantiene una ofensiva sostenida contra el narcotráfico y las estructuras criminales mediante operativos conjuntos, fortalecimiento tecnológico y mayor presencia de los estamentos de seguridad en comunidades y zonas fronterizas del país, aseguró el ministro de Seguridad Frank Abrego.

El titular de Seguridad destacó que las incautaciones de droga registran un incremento significativo en comparación con el año pasado, resultado de operaciones desarrolladas por la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

De acuerdo con Abrego, las operaciones son producto de investigaciones e intercambios de información que toman meses de seguimiento.

Abrego señaló que gran parte de los homicidios registrados en el país están vinculados a disputas entre pandillas y organizaciones relacionadas con el narcotráfico, fenómeno que también impacta a otras naciones de la región.

En ese sentido, resaltó la cooperación permanente que mantienen Panamá y Costa Rica para combatir delitos transnacionales en las zonas limítrofes y rutas marítimas.

El ministro aseguró además que la presencia operativa en Darién y las costas nacionales ha permitido contener la migración irregular y desarticular redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, al tiempo que se mantienen acciones contra la extracción ilegal de oro y otros delitos ambientales.

Como parte del fortalecimiento de la seguridad pública, el ministerio desarrolla un proyecto para incorporar 3,000 nuevas cámaras de videovigilancia en distintos puntos del país, además de ampliar el uso de radares y drones para mejorar la capacidad de monitoreo y respuesta.

“Tenemos que evolucionar al mismo ritmo que evoluciona el crimen organizado”, sostuvo Abrego.

Las autoridades también informaron sobre el aumento de unidades, vehículos y patrullajes en provincias como Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, donde se mantienen operativos en sectores como Guabito, Rambala, Boquete y Volcán, atendiendo denuncias de residentes y comerciantes que solicitaban mayor presencia policial.

En comunidades apartadas y zonas fronterizas, unidades policiales y aeronavales realizan patrullajes terrestres y marítimos, controles vehiculares y labores de inteligencia para frenar el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas.

Las autoridades también destacaron programas preventivos y comunitarios dirigidos a jóvenes y familias en sectores vulnerables, como parte de las estrategias para fortalecer la convivencia pacífica y prevenir que nuevos ciudadanos sean captados por estructuras criminales.

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Mandos del Senafront confirmaron además el despliegue de nuevas unidades en la región occidental para reforzar la vigilancia y apoyar las operaciones preventivas en áreas de alta movilidad fronteriza.

El ministro también reconoció el trabajo diario de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública, quienes desarrollan operaciones en condiciones complejas y de alto riesgo para garantizar la seguridad de la población.

“Esta es la única profesión donde hombres y mujeres salen cada día dispuestos a entregar su vida por proteger a los ciudadanos”, expresó.

Abrego reiteró finalmente el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas y colaborar con las autoridades.

“La seguridad es una tarea de todos. Necesitamos que la población continúe confiando en sus estamentos de seguridad y denunciando el delito”, precisó.