Policía Nacional informa del decomiso de más de una tonelada de drogas en una semana

Golpes contundentes a la delincuencia organizada y al crimen común es el balance que deja la segunda fase de la “Operación Intervención Control Territorial Focalizada”, ejecutada por los estamentos de seguridad del país entre el 1 y el 8 de mayo, asegura la Policía Nacional.

Durante estos operativos a nivel nacional, las autoridades informaron que lograron sacar de las calles importantes cantidades de sustancias ilícitas, armamento y así como la captura de cientos de personas requeridas por la justicia.

Incautaciones y aprehensiones

Según la policía durante esa semana se incautaron 1,074 paquetes de drogas, se decomisaron 28 armas de fuego y 282 municiones así como $656.50 en efectivo, que estarían vinculados a actividades ilícitas.

Además, se logró la aprehensión de 788 personas a lo largo de todo el territorio nacional de estas 415 de los capturados fueron por oficios.

Mientras que 285 retenidos por diversas faltas administrativas, 41 sorprendidos en flagrancia cometiendo delitos, 27 personas supuestamente vinculadas directamente al microtráfico y 20 procesados por delitos de narcotráfico.

Durante los ocho días de que duró el operativo se ejecutaron 197 diligencias de allanamiento en coordinación con el Ministerio Público, se realizaron 170,730 verificaciones ciudadanas en diversos puntos de control, lo que permitió recuperar 12 vehículos que mantenían denuncias vigentes por robo y hurto.

Mientras que Operativo Vigilancia Total, se ejecutaron 391 acciones de seguridad, informó el Servicio Nacional de Aeronaval.

El punto principal fue el sector de Terraplén y áreas cercanas. Allí se inspeccionaron 45 locales comerciales, mientras que 99 personas fueron verificadas por entidades del Estado y otras 64 por estamentos de seguridad.

También se aplicó el sistema P.D.A. a 82 ciudadanos, además de 64 revisiones de vehículos y tres atenciones directas a ciudadanos en el área.

Durante los recorridos salieron a la luz varias irregularidades. Se detectaron 10 personas con estatus migratorio irregular, dos con permisos de trabajo vencidos y 16 extranjeros sin permiso laboral.

A eso se suman 18 locales con mercancía vencida y tres con productos deteriorados, entre otras faltas que fueron documentadas.