Aunque parezca increíble, playas de alto impacto turístico en la provincia de Los Santos son frecuentemente afectadas por la gran cantidad de basura que se genera en la ciudad capital y que termina llegando hasta las costas azuerenses.

El fenómeno ocurre principalmente durante períodos de fuertes lluvias en Ciudad de Panamá, las cuales suelen ser más frecuentes que en la región azuerense, donde las lluvias son escasas.

Según explican expertos en temas ambientales, las corrientes de agua arrastran grandes cantidades de desechos hacia el mar, y posteriormente las corrientes marinas trasladan esta basura desde las ciudades costeras hasta playas de la región santeña.

Por ello, es cada vez más frecuente que se vean verdaderas mareas de desperdicios en zonas turísticas y ecológicamente sensibles.

La situación preocupa a autoridades y responsables del turismo local, debido a que muchas de estas playas son importantes reservorios naturales y hábitats de diversas especies marinas.

Además, sirven como áreas de anidación de tortugas, sitios para el avistamiento de aves y forman parte del corredor migratorio utilizado por las ballenas jorobadas durante los meses de julio a octubre, temporada en la que llegan a aguas panameñas para sus procesos de apareamiento y cría.

El director regional en Los Santos de la Autoridad de Turismo de Panamá, Daniel Pérez, indicó que esta problemática representa un reto importante para las comunidades costeras que dependen en gran medida del turismo y de la conservación ambiental.

Asimismo, advirtió que el impacto no solamente afecta la imagen y estética de las playas, sino también a la fauna marina y a las actividades económicas vinculadas al mar, incluyendo el turismo, la pesca y el ecoturismo.

Residentes y actores del sector turístico coinciden en que el problema requiere mayores acciones de educación ambiental, mejor manejo de los desechos sólidos y un compromiso ciudadano más firme para evitar que la contaminación continúe afectando uno de los principales atractivos naturales de la región de Azuero.