IDAAN ejecuta 65 reparaciones críticas en la capital para frenar pérdida de agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) confirmó que en los últimos días completó más de 65 reparaciones de tuberías e hidrantes en puntos estratégicos de la región metropolitana como parte de la reactivación del programa "Panamá Sin Fugas".

Estas reparaciones se dan como resultado del despliegue de 25 cuadrillas del Idaan que dieron respuesta a múltiples daños que afectaban el suministro en Betania, Balboa, Victoriano Lorenzo y Ancón.

“La fuerza laboral está trabajando de manera intensa para que la población pueda ver resultados rápidos y contundentes”, enfatizó el funcionario durante la supervisión de los trabajos, señaló Antonio Tercero González, director ejecutivo del Idaan.

Además de la reparación de las fugas, las labores incluyeron el reemplazo de hidrantes y la optimización de la red para asegurar que el aumento en los caudales se traduzca en una mejor presión para los hogares en las zonas altas.

La nueva estrategia del Idaan contempla una hoja de ruta de 15 días que permitirá realizar "barridos" constantes para detectar nuevas roturas y verificar que las reparaciones previas mantengan su integridad, evitando que el sistema se desestabilice nuevamente.

"Este fue uno de los temas que abordé durante mi ratificación y ya estamos trabajando para dar resultados a corto plazo", puntualizó González, señalando que el objetivo es reducir drásticamente la pérdida de agua y devolver la eficiencia a la red de distribución metropolitana.

Las 25 cuadrillas operativas se mantendrán activas bajo un esquema de rotación para cubrir las necesidades de los corregimientos según el volumen de reportes recibidos.