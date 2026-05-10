Otro golpe contra el crimen organizado se registró en Panamá Oeste con la aprehensión de 24 personas, incluyendo una mujer y un ciudadano extranjero, durante el desarrollo de la Operación Bloqueo.

La acción policial, junto con funcionarios del Ministerio Público, habría logrado desmantelar una supuesta red de microtráfico que operaba activamente en diversos sectores de Panamá Oeste.

En total, detallaron las autoridades que se realizaron 16 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron siete paquetes que se presume sean de marihuana, 22 pastillas de droga sintética, seis sobres de marihuana y 89 carrizos de cocaína.

De igual modo, se incautaron 18 teléfonos móviles y un total de B/.2,390.50 en efectivo.

Según informes de la PN, esta red de microtráfico operaba en los corregimientos de Cerro Silvestre, Juan Demóstenes Arosemena, Burunga y Nuevo Chorrillo, distrito de Arraiján, además de Playa Leona, en La Chorrera.

Los aprehendidos y los indicios fueron remitidos a las autoridades correspondientes para los trámites judiciales pertinentes.