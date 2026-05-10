La CCIAP opina que Panamá debe salir a buscar inversión con decisión

Con una visión estratégica de nación y el objetivo de captar nuevas oportunidades de negocios, Panamá estuvo representada por 38 líderes empresariales en el SelectUSA Investment Summit 2026, destacó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)

Según la CCIAP grupo buscó proyectar al país como un destino seguro y competitivo para la inversión extranjera directa

En un entorno global marcado por la alta competitividad, el sector empresarial panameño considera que el país no puede esperar la llegada de capitales.

"Nuestra presencia en este escenario internacional reafirma el compromiso de la Cámara con la promoción de Panamá como una plataforma confiable para la inversión, los negocios y la innovación", destacó el gremio en un comunicado oficial. La premisa es clara: en la economía actual, las oportunidades se construyen proactivamente.

Más allá de la posición geográfica

A pesar de contar con ventajas competitivas naturales, como su posición geográfica privilegiada, conectividad de clase mundial y estabilidad macroeconómica, el sector empresarial advierte que esto ya no es suficiente.

Para fortalecer y generar confianza, Panamá necesita fortalecer el marco institucional para garantizar seguridad jurídica, así como estrategias que trasciendan los periodos gubernamentales.

También se requiere de reglas claras para los inversionistas actuales y potenciales, y de capital humano, motor del Hub Logístico

Uno de los puntos centrales es la necesidad de acelerar la transformación educativa en Panamá. La CCIAP subrayó que un hub financiero, logístico y tecnológico requiere de un capital humano preparado para las demandas de una economía cada vez más digital.

"Los recientes debates sobre la calidad y credibilidad del sistema educativo deben ser el motor para las transformaciones que el país requiere", señala el reporte. El objetivo es formar talento capaz de competir en un mercado global dinámico y tecnológico.

Los desafíos en educación, empleo y modernización institucional requieren, según los líderes empresariales, de decisiones consensuadas y una ejecución eficiente.

Desde la CCIAP, se reafirmó la voluntad de seguir impulsando una agenda internacional que conecte a las empresas panameñas con nuevos mercados, contribuyendo así al desarrollo económico sostenible de la nación.