Productores agropecuarios de la provincia de Coclé deberán reforzar la planificación de sus cultivos y el almacenamiento de agua y alimentos para el ganado ante el pronóstico climático poco favorable previsto para los próximos meses.

La recomendación fue emitida por la Unidad Agroambiental, Variabilidad y Cambio Climático del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), regional de Coclé, tras las proyecciones divulgadas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

De acuerdo con el informe climático, entre mayo y agosto de 2026 se espera una disminución de entre un 10% y un 20% en las lluvias en distintos sectores de la provincia.

Pronóstico climático para Coclé

El reporte detalla que durante mayo las lluvias estarán por debajo de lo normal, con reducciones de hasta un 20%.

Para junio, las condiciones podrían variar entre normales y deficitarias, con disminuciones de hasta un 20% y aumentos puntuales del 5% en algunas áreas.

En julio se prevé una normalización parcial de las precipitaciones, aunque algunas zonas seguirán registrando disminuciones cercanas al 10%.

Mientras que en agosto se esperan contrastes climáticos en la provincia, con aumentos de lluvias de hasta un 10% en el norte de Coclé y reducciones de hasta un 20% en el sector sur.

Recomendaciones del MIDA a productores

Ante este panorama, el MIDA instó a los productores a implementar medidas preventivas para reducir el impacto de la variabilidad climática en la actividad agropecuaria.

Entre las principales recomendaciones destacan: planificar adecuadamente las siembras, almacenar agua y alimentos para el ganado.

También se recomendó antener limpios y funcionales los sistemas de drenaje y reforzar el monitoreo fitosanitario de los cultivos.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan minimizar afectaciones en la producción agrícola y pecuaria de la provincia.

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Mesa Técnica Agroclimática

La información climática y las recomendaciones fueron compartidas durante la Mesa Técnica Agroclimática n.º 24, desarrollada en la provincia de Coclé con participación de productores y especialistas del sector agropecuario.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse atentos a los informes meteorológicos y adoptar medidas de adaptación frente a los cambios en las condiciones climáticas.