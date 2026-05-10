Productores agropecuarios de la provincia de Coclé deberán reforzar la planificación de sus cultivos y el almacenamiento de agua y alimentos para el ganado ante el pronóstico climático poco favorable previsto para los próximos meses.
Para junio, las condiciones podrían variar entre normales y deficitarias, con disminuciones de hasta un 20% y aumentos puntuales del 5% en algunas áreas.
En julio se prevé una normalización parcial de las precipitaciones, aunque algunas zonas seguirán registrando disminuciones cercanas al 10%.
Mientras que en agosto se esperan contrastes climáticos en la provincia, con aumentos de lluvias de hasta un 10% en el norte de Coclé y reducciones de hasta un 20% en el sector sur.
Recomendaciones del MIDA a productores
Ante este panorama, el MIDA instó a los productores a implementar medidas preventivas para reducir el impacto de la variabilidad climática en la actividad agropecuaria.
Entre las principales recomendaciones destacan: planificar adecuadamente las siembras, almacenar agua y alimentos para el ganado.
También se recomendó antener limpios y funcionales los sistemas de drenaje y reforzar el monitoreo fitosanitario de los cultivos.
Las autoridades indicaron que estas acciones buscan minimizar afectaciones en la producción agrícola y pecuaria de la provincia.
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Mesa Técnica Agroclimática
La información climática y las recomendaciones fueron compartidas durante la Mesa Técnica Agroclimática n.º 24, desarrollada en la provincia de Coclé con participación de productores y especialistas del sector agropecuario.
Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse atentos a los informes meteorológicos y adoptar medidas de adaptación frente a los cambios en las condiciones climáticas.
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