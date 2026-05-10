Director de la Policía admite que los toques de queda son incómodos, pero dice que dan buenos resultados

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reconoció este domingo que los toques de queda son medidas que generan incomodidad, no obstante, resaltó que dan resultados positivos.

De acuerdo con Fernández, el implementado recientemente en Belisario Frías y Arnulfo Arias se hizo de manera quirúrgica de la mano con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández.

“Los toques de queda son incómodos, son difíciles y no son muy populares, pero dan resultados”, dijo en Debate Abierto.

En el caso de San Miguelito, Fernández expuso que ha permitido lograr importantes capturas y seguirán con estas medidas.

"Se había pedido un poco más abierto el tema el toque que queda. La alcaldesa decidió puntualizar con una información que tenemos. Genera incomodidad, pero la mayoría de las personas que viven ahí que son buenas”, destacó.

El jefe de la Policía admitió que hay situaciones críticas en puntos específicos, sin embargo, con respecto al hecho ocurrido en la Cinta Costera dijo que se trató de un tema puntual e involucró tres episodios consecutivos.

“Algunos se dieron hacia las 3:30 de la mañana, otro a las 8 y 11 p.m. Los tres fueron monitoreados y con los tres se determinó quiénes ejecutaron los hechos”, añadió.

Por otro lado Fernández dijo que deben incorporar en un período de más o menos 5 o 6 años casi 6,000 unidades.

“Estamos así mismo jubilando una cantidad de unidades y el crecimiento de la población no va a la par del crecimiento de la Policía”, añadió.

Hasta lo que va de mayo, la Policía ha logrado dar con aprehensiones de 1,270 personas. Del primero de enero a la fecha ya han capturado a 117 homicidas.