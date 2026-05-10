Abdiel de Gracia: Un panameño que apuesta a la mina para maximizar sus oportunidades

Con mucha alegría, así recibió Abdiel de Gracia, un panameño oriundo de la provincia de Chiriquí, la noticia de que podría regresar a laborar en la mina para el procesamiento del material rocoso ya extraído, luego de tres años en los que, gracias a diversos proyectos temporales, pudo llevar el sustento a su hogar, pero no recuperar la calidad de vida que tenía antes del cese de operaciones. Los salarios que devengaba no llegaban ni al 50 % de lo que percibe en Cobre Panamá.

Recordó que la paralización lo tomó por sorpresa; fue una noticia "fuerte" que lo obligó a suspender sus estudios de maestría, perdió la esperanza de aspirar a un futuro mejor y continuar creciendo profesionalmente.

"La situación se puso complicada, cayeron las deudas de todo lo que uno adquiere; mi esposa, a los seis meses, también se quedó sin trabajo y le ha sido muy complicado volver a reintegrarse", expresó en entrevista a Panamá América.

Su familia, durante este periodo, tuvo que reducir gastos para cumplir con sus principales obligaciones: la alimentación y educación de su hija; por ello, regresar a la mina cobra mayor significado.

De Gracia, quien se desempeña como drafter, mencionó que le gustaría que los panameños, antes de cuestionar la industria, conozcan a profundidad su manejo y el sacrificio que hacen todos sus colaboradores, porque para nadie es fácil separarse por tanto tiempo de sus parientes y amigos, perderse cumpleaños, graduaciones, bodas y demás celebraciones con tal de que tengan una mejor calidad de vida.

"Es un sacrificio, yo vengo de Puerto Armuelles, y no ha sido fácil; somos panameños igual que todos, no estamos haciéndole daño a nadie, estamos buscando una oportunidad laboral para salir adelante, no es fácil hacer rotaciones largas, tus hijos crecen y no los ves por estar esforzándote en darles una mejor educación o un estilo de vida más tranquilo del que nosotros llevamos", dijo.

Reiteró que su intención nunca ha sido, como señalan algunos, "robarle los pulmones a Panamá" porque su supervivencia también depende del cuidado al medioambiente; además, han percibido cómo la empresa se preocupa por impactar lo menos posible al entorno.

2023

año en que Abdiel de Gracia quedó cesante tras la suspensión de operaciones. 15

días aproximadamente lleva el ingeniero industrial laborando nuevamente en la mina.

Solicitó a la población analizar bien el tema, informarse sobre los procesos mineros para que no repliquen comentarios "dañinos" de personas que están cerradas a escuchar y comprender las ventajas de la actividad para el desarrollo social y económico del país.

Los trabajadores, aseguró el ingeniero industrial, están convencidos de que los informes de auditoría al proyecto continuarán reflejando el compromiso de la empresa con la minería responsable.

La continuidad de la industria en Panamá, a su juicio, maximizaría las oportunidades laborales de la población porque no en todas las empresas se les da la facilidad al personal de crecer, aspirar a mejores puestos y seguir estudiando como sucede en Cobre Panamá.

"Es una empresa de oportunidades; muy pocas te dan el chance de prepararte para afrontar los retos del campo y de la vida; aquí nos dan muchos cursos, no es malo como lo pintan, conozcan primero el proyecto y después den sus opiniones", puntualizó.

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La minera actualmente está reclutando personal para procesar el material rocoso ya extraído, que se estima generará más de 29 millones de dólares en regalías al Estado.