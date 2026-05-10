Ulpiano Vergara confirma pelea entre sus músicos en pleno baile: 'Seguí tocando sin imaginar el caos a mi alrededor'

El tipiquero Ulpiano Vergara confirmó este domingo un incidente protagonizado por dos de sus músicos en un baile de este fin de semana.

A través de redes sociales, Vergara emitió un comunicado en el que lamenta profundamente los hechos ocurridos durante la presentación en la noche del sábado, una situación ajena al espectáculo que terminó generando momentos incómodos para el público presente.

El “Mechi Blanco” resaltó que durante más de 56 años de trayectoria artística, ha construido una carrera basada en el respeto, la disciplina, la música y el compromiso con su público manteniéndose siempre alejado de situaciones de violencia o altercados que empañen el folclore y la alegría que caracterizan nuestra música típica panameña.

“Lastimosamente, en escenarios multitudinarios donde se mezclan emociones, euforia y distintos factores propios de este tipo de actividades, pueden pasar estas situaciones individuales que escapan completamente de nuestro control”, señaló.

También agradeció a los integrantes del equipo, que intervinieron únicamente con la intención de evitar que la situación escalara y procuraron restablecer el orden.

“Por mi parte, me encontraba concentrado en la presentación, entregando como siempre lo mejor de mí para complacer a nuestro público, sin percatarme inicialmente de lo que estaba ocurriendo fuera del foco principal de la tarima que es mi público al frente”, agregó.

Asimismo reiteró sus disculpas a todas las personas asistentes, seguidores, empresarios y amantes de la música típica por los momentos desagradables vividos.

“Nuestro compromiso seguirá siendo brindar espectáculos llenos de alegría, tradición y respeto para el público, que siempre ha sido y seguirá siendo la razón de ser de esta agrupación. Y como dirían por ahí.... al igual que los músicos del Titanic, yo seguí tocando hasta el final sin imaginar el caos que se desarrollaba alrededor”.

Ulpiano aprovechó la atención obtenida para contar que pronto vienen temas nuevos: “Revuélquense cocodrilos que el charco es suyo”...

