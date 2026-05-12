Alerta

"El Loco" dio ayer la alerta sobre las pretensiones de Sergito, quien al parecer anda merodeando con tremendas ganas de colarse en el Gobierno a costa de mentiras y cuentos chimbos. ¡Ojito!

Caso

Y hablando de Sergito, un necio se pregunta qué pasó con el caso de las armas sin permisos en el que está involucrado. Y no era una, sino nada más y nada menos que 48. ¿Impunidad a la vista?

'Stop'

El Cajetón le puso un "stop" al diputado de la tanga roja, que ahora anda haciendo política en las instalaciones de salud. Todo el mundo sabe que detrás de esa aparente nobleza hay deseos de reelección.

Candidato

El jefe de bancada de RM ha dejado claro que el partido gobernante irá con candidato propio para las próximas elecciones de la Cueva de la 5 de mayo. Me dicen que tras el anuncio empezó la tembladera. ¡Oh!

Limpia

Un imprudente le recomienda a la Barbie del West hacerse una limpia, porque últimamente no pega una. A sus líos con la Senniaf y la Fiscalía Electoral ahora se suma una sanción de la Antai. ¡Ay padre!

Tiempo

El Toro lanzó dardos contra el 911 porque la ambulancia que llamó tardó más de media hora en llegar y cuando finalmente lo hizo ya era demasiado tarde. "¿Ya para qué?", lamentó el exmandatario.