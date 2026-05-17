Reunión

Dicen que Panamá participó en una reunión importante de la mayor instancia de salud a nivel mundial donde se tocó el tema de presupuesto. Ojalá haya algunas cosas que se puedan aplicar aquí en el país, porque en el renglón de bienestar andamos a pie.

De copas

Hay fotos de que un expresi, que durante su administración todo andaba a paso lento, estuvo en un cóctel hace unos días y parece que estaban buenas las copas que casi se queda fregando los trastes. ¡Mire usted, para eso sí es bueno!

¿Novedad?

Ese nuevo colectivo es como una extensión PiaRDi. El llamado a "unidad", pero con protagonistas pasados no da buena impresión y ya la gente no es tonta. No obstante, deben seguir su escena a ver a quién convencen.

No se cansa

Parece que armar berrinche es la clásica de uno de la Cueva de la 5 de Mayo. El tema de las supuestas comidas en el cajetón no está muy claro, hasta la institución respondió de forma responsable. ¡Ups! ¿Quedó al descubierto la maldad del exreportero?

¿Pasará?

Que la tía "dueña" de la U de Tierras Altas va a renunciar, es una decisión que ella no ha tomado aún, señaló su equipo de abogados. Me dijo un vecino que no sueñen con esa renuncia, pues nadie soltaría esa "papa".

Análisis

El "amigo fiel" mandó un mensaje claro tras conocerse el nuevo partido del ex PiaRDi, "no puede hacerle creer a los panameños que él representa algo nuevo". Y más de uno opina igual. ¡Alaba'o!