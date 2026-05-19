Avaricia

Dice Huevito que lo que une a los dinosaurios del PiArDi con el nuevo proyecto del "Muñeco que Pasea" no es la visión de país sino la avaricia de poder. ¡Si él, que conoce las entrañas del partido del general, lo dice, por algo es!

Combinación

Y hablando de UNE, un ocioso comenta que de la combinación de esas letras no sale nada bueno: ¿Un Nuevo Error?, ¿Una nueva estafa?, ¿Un Nuevo Embaucamiento?, ¿Una Negligencia Extraordinaria? ¡Ay no!

Ley

El Loco ya avisó que se asegurará de que le caiga todo el peso de la ley a Publito, a quien señaló de abusar de su puesto y violar la ley. Al parecer sus viejas mañas con los impuestos se las llevó hasta la DGI.

Foto

Me dicen que el embajador gringo es todo un "rockstar". Su presencia no pasa desapercibida y al evento que va, acapara miradas y hasta otros políticos le montan persecución para tomarse una foto con él. ¡Ohhh!

Hormiga

La cosa cada vez más se pone color de hormiga por los lados de la Unachi, que admitió que no tiene plata para hacerle frente a los compromisos financieros y de pensiones de sus colaboradores. ¡Santo!

Pescuecito

La tía Eunecia casi se cae de espaldas cuando fue a pagar el pescuecito y se dio cuenta que el kilo subió casi 60 centavos. Ahora comer esta delicia será casi un lujo.