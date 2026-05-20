Mundial

Parece que los presos se fregaron con la posibilidad de ver los partidos del mundial desde los penales. La jefa del MinGob ya dijo que hay otras prioridades, además ellos están castigados. ¡Ayala vida!

Plumero

Un imprudente se pregunta por qué ahora que dejó el plumero, el Dr. de los muertos suelta todas las bellezas que ocurrían en la institución. Lo curioso es que habla de presiones cuando él fue noticia por lo mismo.

Tuberías

Ahora no se puede negar que es preocupante aquello de que los desechos de los cadáveres se van directo a las tuberías porque no hay planta de tratamiento. ¡Padre santísimo!

Potasio

Me dice un metiche que a más de un impoluto se le bajará el potasio cuando se dé cuenta que la "otra vereda" se ha llenado de gente con un pasado como el que siempre han criticado. ¡Mira tú!

Renovación

La juventud está apostando cada vez más por unirse a la fuerza policial. De 200 solicitudes en 2024, en 2025 se dispararon a 1000. Además solo el 5% de los que entra no termina. ¡Mira tú!

Calculadora

Después de repetir por meses que la mina "no aportaba nada", ahora varios prefieren no hablar de la división entre $3,500 millones y 4 millones de panameños. La calculadora se volvió enemiga desde que la cuenta comenzó a rondar casi mil palos por cabeza.