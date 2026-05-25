Pestañas

Dicen que a la exasistente de Nito se le cayeron las pestañas cuando recibió la notificación de la Contraloría. Un necio se pregunta si el susto es porque esos lujitos corren peligro o porque se le viene la noche.

Gusto

Sin embargo, la susodicha asegura que le han duplicado todo, es víctima de persecusión y ese chen chen se aleja de su realidad financiera. "Pura maldad", afirmó. ¡Bien dicen que después del gusto viene el disgusto!

Caudal

Me cuenta un ocioso que al parecer el jefe de la otra vereda ha madurado políticamente y comprendido que no hay que menospreciar a nadie, sobre todo cuando ese alguien tiene más caudal político. ¡Mira tú!

Color

Otro metiche asegura que hay gente que insiste en ver las cosas de un solo color por mero capricho o mala voluntad, dejando de lado siempre el bien del pueblo. ¡Doble moral les llaman!

Terreno

Por los lados de la Chacaldía le dieron su pa' atrás a la diputada en "Gracia" por andar inventando que los terrenos del CEDI se iban a vender. ¡No todo vale para ganar las simpatías populares!

Cariño

Un vidajena recalca que María Corina no debe tener quejas de Panamá, después de todo el cariño recibido durante los últimos días. La opositora por donde pasaba recibía elogios. ¡Más bien!