Necedad

La tía Etelvina no coge consejo y al parecer prefiere seguir sacrificando su salud y tranquilidad por un buen par de dólares. Recuerde que también es de sabios dar un paso al costado. ¡No sea necia!

Yeyo

Un perverso se pregunta si a la tía Etelvina le dio el yeyo justo cuando escuchó decir al presi que no habrá más chen chen para seguir alimentando el feudo familiar que levantó en la Unachi. ¡Ay madre!

Papeleta

Me cuentan que hay un par de necios que insisten en seguir marchando so prexto del bien común cuando lo único que buscan es que su nombre resuene. ¿Será que buscan un lugar en la próxima papeleta?

IA

Y hablando de elecciones, Alma puso sobre el tapete la importancia de empezar a legislar sobre el uso de imágenes de personas a través de la IA de cara al 2029, toda vez que nunca faltan las campañas sucias. ¡Ojo!

Comida

Desde el Cajetón le mandaron su pa' atrás al diputado de la tanga roja, que ahora tiene complejo de nutricionista. Dicen los expertos que lo que se ve en el plato es una alimentación sencilla. ¡Mira tú!

Mal

Un necio se pregunta cómo puede haber gente que le desee el mal a la selección solo porque X jugador no entró en la lista. Esos mismos son los que quieren que al país le vaya mal solo porque sí. ¡Qué mal!