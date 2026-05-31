Doble discurso

No lo sé, pero la diputada con sangre de la Tierra del siu mai tiene como un doble discurso; o es del team de los neonatos o no, su discurso no convence a muchos. Dicen por ahí que es como una historia para marear.

Ausentes

Un vidajena me contó que en la reciente graduación de nuevos médicos, las altas autoridades de ese ramo fueron las grandes ausentes. ¿Cómo así? Esto no suena ni se ve bien

Más bien

La que estuvo el fin de semana disfrutando de su Tierra en el interior del país, fue la tía Yeya junto a la jefa máxima de la cultura en el país. Muy acomodadas en el museo de la expresi. Un necio dijo que parecían dos compañeritas del colegio. ¡Más bien!

Mira tú...

Al exdirector de la rama tecnológica del Gobierno pasado no le ha ido muy bien. Adiós a las dos firmas por mes. A aguantar callado. Tras las rejas ¿En qué terminará esta historia?

Decisiones

Parece que la tía que manda en la U de Tierras Altas saboreará las mieles de la austeridad. Un soplón me dijo que hay un grupito de esa casa de estudios superiores que quiere reducir gastos y va por el chen chen de la "eterna". ¿Será verdad?

Fuerte

Por ahí le dieron hasta por debajo de la lengua al jefe de la Cueva de la 5 de Mayo, porque una de sus hijas se graduó en Madrid. ¿Cuánto chen chen le habrá costado eso? Bueno, algunos dicen: ¡Ay mi plata!