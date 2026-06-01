No lo sé

Una exdirectora de la U de Tierras Altas sigue hablando y dándose baños de pureza; debió hablar estando dentro, ahora por más que quiera justificar, la van a echar en ese saco. ¡Que alguien se lo diga!

Crisis

¡Se armó! Los docentes de la U de la altiva están con el Meduca, además ellos insisten en que la Tía debe renunciar y no solo ella, sino su círculo cero. ¡Caramba, qué enredo!

Errores

Que el comandante de "La Roja" haya aceptado que su derrota frente al equipo de la Tierra de la Samba es un "buen aprendizaje", habla muy bien del danés. "De los errores se aprenden".

De vuelta

Juan Cantina está listo para meterse de lleno en temas de la política local luego de su graduación en los "Yunai". Bueno, nunca se había apartado del todo de ese tema. Vamos a ver con qué viene ahora, esperemos no meta la pata.

Ahorro

Hay gente que si se queja, a algunos no les cayó bien eso de que en Panamá los que compran productos del IMA, se ahorran una platita. Lo importante es que hay quienes dicen que sí resuelve para costear otros gastos de la casa.

¡Santo!

Un vidajena me contó que el abogado de la tía "Eternina" es una prenda, que en su antiguo trabajo lo echaron por brincarse la ética de su profesión. Ha estado enredado en varios casos. ¡Fuerte!