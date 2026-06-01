Un muerto y varios heridos deja intento de fuga masiva tras motín en La Joyita

Un recluso fallecido, varios heridos de consideración y una fuga masiva, que ya fue neutralizado, es el resultado de una tarde de violencia en el Centro Penitenciario La Joyita, según confirmó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

"Algunos privados de libertad resultaron con heridas de consideración y, lamentablemente, dentro de uno de los pabellones se confirmó el fallecimiento de un privado de libertad", detalló la institución a través de un comunicado, en el que también aseguró que los evadidos ya fueron recapturados tras un despliegue policial.

Las autoridades penitenciarias informaron que las investigaciones correspondientes continúan en desarrollo para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades pertinentes.

Traslado de reos de alto perfil detonó la violencia

Informes preliminares indican que los disturbios se originaron luego de que se iniciara el traslado y redistribución de 83 privados de libertad considerados de alto perfil, una medida para reforzar el control y la seguridad en los centros penales del país.

La reubicación generó un violento rechazo entre los reclusos, quienes protagonizaron motines simultáneos en varios pabellones. En medio del caos más de una decena de internos logró traspasar los perímetros de seguridad del penal, lo que activó un amplio operativo policial complejo penitenciario.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno informó que continuará emitiendo reportes oficiales a medida que las agencias de seguridad actualicen los datos de la investigación en las próximas horas.

Este hecho se registra luego que se había reanudado las visitas familiares apenas la semana pasada, luego de que el sistema penal suspendiera el acceso tras otro hecho de violencia registrado el pasado 21 de abril, donde un detenido perdió la vida.