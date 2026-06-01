El GT Challenge contará con autos nacionales de lujo

Los autos de Turismo Nacional, una de las categorías más competitivas del automovilismo panameño a lo largo de los años, presentarán una parrilla de lujo en la segunda fecha del GT Challenge de las Américas, conformada por veinte vehículos y pilotos de primer nivel.

Alexis Vanegas, piloto con amplia trayectoria en el deporte de motores, confirmó al medio digital Harmodio Arrocha Sports una lista de veinte corredores nacionales que integrarán la parrilla de salida de Turismo Nacional, la cual incluye a verdaderas leyendas del automovilismo y a destacados competidores de la actualidad.

Al mismo tiempo, Vanegas destacó la importancia de una serie de actividades impulsadas por un grupo de pilotos con el objetivo de darle mayor realce a los autos nacionales e incentivar el regreso a las pistas de corredores que no han estado participando en el Autódromo Panamá.

“Nosotros como grupo decidimos realizar ciertas actividades para darle realce a los autos nacionales, tratando de recuperar las parrillas de años anteriores. Para esta carrera la parrilla aumentó de 12 a 20 carros nacionales”, aseguró Vanegas, quien competirá en la categoría ST3 al volante de un Lexus que ha sido campeón en dos temporadas consecutivas en el Autódromo Panamá.

“Esperamos que para finales de año tengamos una parrilla de salida como las de antes, con 30 o 40 carros”, agregó.