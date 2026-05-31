Espinosa y Ducreux ganan en Altos de María

El pedalista chiricano Bolívar Espinosa sacó la mejor parte en la escalada e impuso su ritmo en la Clásica Altos de María y subió en lo más alto del podio en la Categoría Élite al cruzar la meta con un tiempo de 1:49:52.

En el segundo lugar se ubicó el chorrerano Christofer Jurado que paralizó el cronómetro en 1:52:45.

Completó el tercer lugar en el podio Douglas Parrado que hizo 1:54:18.

Por su parte, en la rama femenina, la ciclista Wendy Ducreux fue la mejor y se llevó la medalla de oro al cruzar de primero la línea de meta con un tiempo de 2:25:11.

En el segundo lugar arribó Daymelin Pérez con un tiempo con 2:20:20 y Maraya López fue tercera con un tiempo de 2:20:44.

La categoría juvenil, fue ganada por Miguel Concepción 2:03:06. Mientras que la Prejuvenil fue conquistada por Alejandro Martínez con un tiempo de 2:97:29.