Así es cómo Etelvina de Bonagas ha ganado más de $2.5 millones en la Unachi

Etelvina Medianero de Bonagas ha ganado $2,574,000 en los trece años que ha ejercido como rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y que actualmente su salario, incluyendo su jubilación, supera los 16 mil dólares mensuales, aseguró el abogado Basilio González

De acuerdo con el letrado, de Bonagas, de 74 años de edad, "es rectora desde el 2013 al 2026 y ha devengado un salario de 2,574,000 dólares", dijo en Nex Noticias.

Los $16,500 mensuales, que según González ingresa la rectora de la Unachi, están divididos de la siguiente manera: $4,200 como rectora, $7,000 como docente titular, $3,000 en gastos de representación y una jubilación de $2,500.

La rectora tiene 17 años de estar jubilada, porque en Panamá las mujeres se jubilan a los 57 años.

¿Nepotismo y desproporción institucional?

Dijo que en la Unachi hay cinco vicerrectores que entre salarios y emolumentos cobran $50,390 mensuales, "sin incluir a todos los familiares que estos pudieran tener en esa casa de estudios".

"Aquí pudiese haber tráfico de influencias y corrupción; basta con ir al árbol genealógico de los administrativos y los profesores. Aquí solo tienes que ir al Registro Civil y verificar qué grado de consanguinidad o afinidad tienen esas personas", opinó.

Voto ponderado por universal

González considera que en la Asamblea de Diputados se debe aprobar una iniciativa parlamentaria que busca equiparar el voto de los estudiantes con el voto docente y administrativo, ya que actualmente el voto de los profesores vale un 60%, el de los administrativos un 10% y el de los estudiantes un 30%.

De acuerdo con el abogado, en la Unachi hay 958 profesores, quienes a su vez ganan sueldos extras, reciben pagos extracurriculares y bonificaciones. En ese sentido, denunció que cuando vienen las elecciones, los familiares de algunos docentes son nombrados como administrativos, los cuales en la universidad chiricana ascienden a 1,066.

"¿Cómo es posible que una universidad tenga 1,066 personas administrativas y solamente tenga 958 docentes para 22 mil estudiantes?", cuestionó González.

Mientras tanto, en la Universidad de Panamá hay 3,000 administrativos para 100,000 estudiantes.

El laberinto legal tras la renuncia de la rectora

Para el abogado, no hay que ir a la Corte Suprema de Justicia para resolver la controversia con la carta de renuncia que de Bonagas entregó en el Ministerio de Educación el pasado 11 de mayo, "porque basta con la voluntad de la persona y la ha presentado a la ministra de Educación (Lucy Molinar), que es quien rige todo lo que tiene que ver con la educación en Panamá".

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"A mi juicio, esa carta de renuncia la presentó y se tiene que acatar inmediatamente; separarla del cargo por renuncia si hay que pagarle prestaciones...", expresó.

Considera que la insistencia de mantenerse en su posición "da mala espina" y que "no puede haber esa escalerilla de fuerzas dentro de la universidad que puedan decir: 'nosotros no aceptamos la carta de renuncia porque la señora es la mejor'", esto en referencia a la reacción del Consejo Superior Universitario, que decidió no aceptar la renuncia de la rectora de la Unachi.

En ese sentido, opinó que la Unachi "debe ser intervenida ya por la Contraloría General de la República", ya que "cuando se tocan los dineros del Estado, al que le compete actuar inmediatamente es al contralor por el artículo 280 de la Constitución, y así lo dice también la Ley 32 de 1984".