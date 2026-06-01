Más de 185 mil panameños reciben alivio económico con el segundo pago de los programas sociales del MIDES

El Gobierno Nacional inició este lunes el segundo pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), beneficiando a 185,791 personas en todo el país con una inversión superior a los 54 millones de dólares, según informó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Los desembolsos corresponden a los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio Nutricional, considerados pilares de la protección social del Estado. En conjunto, estas iniciativas representan una inversión anual cercana a los 220 millones de dólares.

Además, para este segundo pago se incorporaron 3,175 nuevos beneficiarios y se excluyeron a 4,139 personas tras los procesos de verificación y actualización de datos. Del total de beneficiarios, el 69% son mujeres, lo que refleja el rostro femenino de la política social panameña.

Por otra parte, los pagos mediante la Tarjeta Clave Social se realizarán del 1 al 12 de junio, mientras que las jornadas en áreas de difícil acceso se llevarán a cabo entre el 15 y el 19 de junio, garantizando así la cobertura nacional.

Por ello, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, inició una gira nacional que incluye San Miguelito, Panamá Norte, la capital, Veraguas y Los Santos, con el objetivo de supervisar el desarrollo de los pagos y sostener encuentros con beneficiarios y autoridades locales.

Carles de Arango destacó que los PTMC son un respaldo fundamental para miles de familias y reafirmó el compromiso del MIDES de asegurar que los beneficios lleguen de manera oportuna, transparente y segura a quienes más lo necesitan.

El ministerio recordó que desde julio de 2024 se han incorporado 11,433 nuevos beneficiarios a los programas sociales, con una inversión acumulada de 3.54 millones de dólares, lo que fortalece la red de protección social y amplía la cobertura hacia las poblaciones más vulnerables.