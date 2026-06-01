MOP activa estaciones de bombeo en Isla Colón

Por primera vez en más de dos años, la comunidad urbana de Isla Colón cuenta con una solución efectiva para mitigar las inundaciones que afectan la zona. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en funcionamiento las estaciones de bombeo Norte y Sur, como parte del proyecto de rehabilitación de la vía La Feria – Playa Paunch – Big Creek – Boca del Drago.

En este sentido, las nuevas infraestructuras están listas para operar con generadores de respaldo, lo que garantiza su funcionamiento incluso ante interrupciones del fluido eléctrico.

Aunque la obra continúa en ejecución y aún se desarrollan trabajos complementarios relacionados con la interconexión a la red eléctrica de la ciudad y algunas conexiones entre los cajones pluviales y las estaciones de bombeo, el sistema ya se encuentra funcional y en capacidad de responder ante eventos de lluvia.

De igual forma, todas las cavidades del sistema pluvial están conectadas a las estaciones y pueden ser activadas manualmente, lo que permite reducir el riesgo de inundaciones en el área urbana.

Por otra parte, el director regional del MOP en Bocas del Toro, Carlos Caballero, destacó que estas acciones representan un alivio para la población y reiteró el compromiso institucional con el bienestar ciudadano.