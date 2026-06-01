Juez de Garantías avala detención provisional y condenas para implicados en la ‘Operación Síntesis’

Nueve de las 11 personas que fueron aprehendidas durante la 'Operación Síntesis' llevada a cabo el pasado sábado en la provincia de Panamá Oeste fueron imputadas por el delito de venta de sustancia ilícita y condenadas a entre 60 y 120 años de prisión.

A otras dos personas se les impuso la medida de detención provisional a solicitud de la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste y que fue avalada por el juez de Garantías.

Entre el grupo de condenados a penas de 5 y 10 años de prisión figuran ciudadanos panameños y colombianos, todos vinculados a la elaboración y distribución de diversas drogas sintéticas.

En 'cocinas' improvisadas, el grupo delincuencial procesaba metanfetamina, tusi (cocaína rosa) y éxtasis, así como gomitas y dulces elaborados con THC (tetrahidrocannabinol).

Durante la audiencia de solicitudes múltiples que se extendió por varias horas debido a la cantidad de implicados en el caso, se detalló la forma como la agrupación operaba entre los distritos de Chame, La Chorrera y Arraiján.