Bomberos reportan 265 emergencias semanales y piden precaución ante accidentes de tránsito

El mayor Roberto Garay, coordinador de la dirección de extinción, búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Panamá rindió el informe semanal de las incidencias que atendió la institución en los últimos días.

Garay informó que en total atendieron 265 incidencias por distintos hechos, de los que destacó caídas de árboles, desperfectos eléctricos, incendios de estructuras y vertedertos, y accidentes automovilisticos.

El mayor recordó que atendieron unos 24 accidentes de tránsito por lo que le recomienda a los conductores tomar precauciones al conducir, evitar la ingesta de alcohol y revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos.

Además, exhortó a los conductores a que sean más responsables con el uso del teléfono y eviten distracciones, al tiempo que recordó que la entidad siempre va a estar para cualquier adversidad o emergencia.

En otro aspecto, el mayor indicó que continúan las labores de extinción del fuego en el vertedero de Chepo.

"Nuestros compañeros de Chepo han hecho un arduo trabajo durante practicamente 15 días para sofocar el incendio".

El incendio de los vertederos es un tema que afecta a la ciudadanía por el humo tóxico, sostuvo el funcionario.

Por otra parte, del 6 al 10 de junio, la entidad se prepara para realizar el Congreso de Estrategia y Seguridad de los Bomberos.

En este evento participarán unas 35 delegaciones de 20 países de la Confederación Centroamericana de Bomberos.

Durante la actividad se desarrollará la competencia internacional de destreza bomberil que mide la capacidad física y técnica de los bomberos, así como el trabajo en equipo.