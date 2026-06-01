El sector marítimo debe reforzar sus estrategias para atraer a nuevos talentos

El sector marítimo en Panamá y en el mundo, además de desafíos geopolíticos, se enfrenta a la escasez de nuevos talentos; en los últimos años, el interés de los jóvenes por formar parte del sector ha disminuido.

Este descenso, a juicio de Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), guarda relación con las dificultades que actualmente atraviesan los marinos a nivel internacional; por ello, hizo un llamado a reforzar la formación de quienes se dedican a esta actividad.

En el país, de acuerdo con Pablo Petana, coordinador marítimo del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), existe un déficit importante de soldadores, electricistas, técnicos de refrigeración, mecánicos y torneros enfocados propiamente a la industria; por eso, la entidad que representa ha reforzado sus planes de estudio a fin de que los interesados adquieran los conocimientos y habilidades que exige la actividad naviera.

"Sí hay escasez de personal competente", aseguró.

Señaló que uno de los factores que podría estar incidiendo en la pérdida de atractivo de la actividad es el dominio del idioma inglés, un requisito indispensable que no todas las personas dominan al culminar sus estudios y que estaría frenando sus intenciones de profesionalización.

El Inadeh, en ese sentido, está elaborando un curso de inglés marítimo general siguiendo las directrices de la OMI para contribuir a la preparación del talento humano de una de las industrias más importantes para la economía local.

La industria marina, de acuerdo con Petara, ofrece múltiples ventajas a sus colaboradores, entre ellas, salarios competitivos, crecimiento profesional y nuevas habilidades, pero también tiene sus desventajas; por lo tanto, se necesitan personas competentes e idóneas.



El sector marítimo genera aproximadamente 109,406 empleos directos en el país.



La industria representa el 31% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá.



El dominio del idioma inglés es un requisito indispensable para quienes laboran en la actividad marina.



El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano está elaborando un curso de inglés marítimo general siguiendo las directrices de la Organización Marítima Internacional para contribuir a la preparación del talento humano de una de las industrias más importantes para la economía local.

Daniela Sánchez, estudiante de ingeniería en transporte marítimo, compartió con Panamá América que su interés por la carrera nació de la amplitud laboral que ofrece la industria.

"Aunque es un sector poco reconocido por las personas, se está dando a conocer y, al entrar en él, voy a tener un campo laboral amplio porque tiene varios rubros en los que puedo trabajar en un futuro", dijo.

Recomendó a los jóvenes informarse sobre las competencias y desafíos de la actividad marítima antes de adentrarse en sus carreras.

Sion Carrera, estudiante de segundo año de la carrera de Navegación, coincide con Sánchez en que las oportunidades laborales en el ámbito naval son infinitas.

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Indicó que su vinculación con el sector surgió de la curiosidad, ya que no proviene de una familia marítima; simplemente llamó su atención el inmenso abanico de oportunidades a las que tendría acceso una vez culmine sus estudios.

El sector marítimo genera aproximadamente 109,406 empleos directos y el 31% del Producto Interno Bruto del país.