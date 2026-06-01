Un pinchazo y unos minutos: así es el nuevo test para detectar el cáncer de páncreas

Un equipo del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC), el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) y el Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) ha desarrollado un test que permite detectar el cáncer de páncreas en minutos con una muestra de sangre.



La prueba de concepto del prototipo, cuyos resultados se han publicado en la revista Talanta, se ha desarrollado con muestras de 20 pacientes y 20 personas sanas en el Hospital del Mar, ha informado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).



Es el primer ensayo de esta prueba diagnóstica que identifica en el plasma sanguíneo una proteína (sAXL) que actúa como biomarcador del adenocarcinoma ductal pancreático, que es el cáncer de páncreas más frecuente y letal.



El dispositivo desarrollado utiliza una tecnología similar a la de los test rápidos, basada en tiras reactivas capaces de analizar una muestra de plasma sanguíneo en pocos minutos.



Mediante la optimización de distintos componentes para mejorar su sensibilidad, reproducibilidad y claridad de señal, el test permitió distinguir con precisión entre pacientes con cáncer de páncreas y personas sanas.



El adenocarcinoma ductal pancreático es la tercera causa de muerte por cáncer en países desarrollados.



Este tipo de tumor es difícil de detectar en sus primeras etapas, por lo que más del 85 % de los diagnósticos se obtienen cuando ya no se puede operar, es decir, cuando ya no se puede recurrir a la única opción curativa que existe en la actualidad.