Meduca trasladará denuncias contra la Unachi al Ministerio Público y la Contraloría

La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que remitirá al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) toda la documentación recabada sobre presuntas irregularidades en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). La decisión se tomó tras cuestionar la inacción del Consejo General Universitario ante las quejas presentadas.

Durante la conferencia de prensa de hoy, Molinar lamentó que, tras presentar formalmente la lista de denuncias junto a su renuncia ante el órgano de gobierno de la universidad, la única prioridad del consejo haya sido la permanencia de la rectora, obviando los problemas de fondo.

"No hay que ser un gran intelectual para entender que hay complicidad o hay convergencia de intereses, y eso no tiene nada que ver con el paraguas en el que se han querido amparar de la autonomía universitaria", argumentó la titular.

La ministra detalló que el Estado tiene el deber de velar por el interés de los estudiantes y asegurar la calidad del servicio universitario, por lo que se revisará minuciosamente el proceso de acreditación otorgado a la Unachi en 2022 por el Consejo de Acreditación Universitaria (Coneupa).

Según Molinar, dicha certificación se dio a pesar de que ya existían alertas sobre nombramientos irregulares y concursos amañados para la obtención de cátedras.

Mencionó la ministra que entre las anomalías detectadas que motivaron el traslado del expediente a las autoridades se encuentran: denuncias sobre el uso indebido y el otorgamiento caprichoso de los fondos destinados a la investigación científica, procesos de licitación diseñados presuntamente a la medida de personas particulares.

Molinar enfatizó que la autonomía universitaria posee reglas claras y límites, y que la estructura actual de la institución no es sostenible en el tiempo si se aparta de las normas que definen el verdadero objeto de una casa de estudios superiores.