Mulino llega a Grecia e inaugura Posidonia 2026

El presidente José Raúl Mulino, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fue recibido este lunes con todos los honores oficiales en el Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas por Chistos Dimas, ministro de Infraestructura y Transporte; Efthymios Efthymiades, embajador de Grecia en Panamá; Julie Lymberópulos, embajadora de Panamá en Grecia; y por el canciller Javier Martínez Acha.

En su primera actividad en Grecia, Mulino inaugurará este lunes, en el Centro de Exposiciones Metropolitan Expo, la Feria Marítima Internacional Posidonia 2026, como parte de su agenda en Atenas, en donde busca reforzar la confianza en la bandera panameña y nuevas oportunidades de inversión.

Posidonia 2026, a realizarse del 1 al 5 de junio, es la feria marítima más importante del mundo, donde se espera la participación de más de 2 mil expositores de 138 países; de allí la importancia de la visita del mandatario y su participación tanto en este evento como en esta gira internacional. Se reunirá con empresarios y autoridades que tienen un rol importante para el registro de naves panameñas.

Junto a su comitiva, Mulino inaugura el estand de Panamá, en el que participan representantes del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Comercio e Industrias. Tras la apertura, recorrerá algunos pabellones de interés para Panamá.

Para este martes, el presidente Mulino se reunirá con su homólogo de la República Helénica y con el primer ministro griego, Konstantínos Tasoúlas y Kyriakos Mitsotakis, respectivamente. La agenda también prevé reuniones bilaterales entre las delegaciones de ambos países, para abordar temas de cooperación e inversiones griegas en Panamá en áreas marítima y logística. Asimismo, se efectuarán condecoraciones y firmas de convenios relativos al turismo y relaciones exteriores.