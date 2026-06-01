Maestros impulsan la enseñanza del inglés en Congreso Nacional del Meduca

En el marco del II Congreso Nacional “Empowering English Teachers for the 21st Century”, más de 200 docentes de inglés de las 16 regiones educativas del país se reunieron para actualizar sus conocimientos y competencias pedagógicas.

Este encuentro, organizado por el Ministerio de Educación (Meduca), busca impulsar la innovación y el intercambio de experiencias en la enseñanza del idioma inglés en Panamá.

Durante la inauguración, la ministra de Educación, Lucy Molinar, resaltó que este congreso representa un espacio clave para avanzar hacia una enseñanza más dinámica y acorde con las exigencias del siglo XXI. Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer las metodologías que permitan a los estudiantes enfrentar los retos globales.

Por su parte, la directora Nacional de Enseñanza de Lengua Extranjera, Davina Cole, explicó que la jornada se desarrollará del 1 al 5 de junio. De igual manera, indicó que los participantes tendrán acceso a plenarias, talleres, conferencias y actividades culturales con expertos nacionales e internacionales.

Uno de los momentos más esperados será el Gallery Showcase, donde docentes de distintas regiones compartirán experiencias exitosas sobre la implementación del nuevo currículo de inglés. En este sentido, la presencia del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, dará realce a la actividad.

El docente Alexander Cires, del Centro Educativo Cerro Iglesia en la Comarca Ngäbe Buglé, manifestó que el seminario es vital porque les permitirá aprender nuevas técnicas y estrategias. Así, podrán aplicarlas directamente en sus aulas para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.

Entre los temas abordados destacan la neurociencia del bilingüismo, la integración de inteligencia artificial en la enseñanza, el bienestar docente, el liderazgo pedagógico y la evaluación por competencias. Además, se discutirá el diseño de tareas comunicativas que fortalezcan la práctica del idioma.

Como punto culminante, el viernes 5 de junio se realizará el conversatorio “From Blueprint to Classroom: A Dialogue on Curriculum Implementation”. De esta manera, los docentes compartirán avances en la puesta en práctica del currículo nacional de inglés, desde la planificación hasta la experiencia cotidiana en el aula.