Panamá
Fuga de una cantidad indeterminada de presos de La Joya
- Redacción
- /
- nacion.pa@epasa.com
- /
- @PanamaAmerica
Videos subidos en redes sociales reflejan una situación confusa dentro de lo que parece ser el complejo penitenciario.
Noticias Relacionadas
-
Más de 185 mil panameños reciben alivio económico con el segundo pago de los programas sociales del MIDES
-
Retornan a su país 134 venezolanos indocumentados en primer vuelo humanitario desde Panamá; 45 son menores
-
Caso Pinchazos: Defensa de Pittí y Rodríguez plantea nulidad, tras enfrentar a una fiscalía sin pruebas
Informes preliminares dan cuenta de una fuga masiva del centro penitenciario La Joya.
Videos subidos en redes sociales reflejan una situación confusa dentro de lo que parece ser el complejo penitenciario.
Por el momento, se habla de un aproximado de 14 detenidos fugados, sin embargo hasta el momento no existe pronunciamiento de alguna entidad autorizada.
Otros videos hacen referencia a que ya se han realizado algunas capturas de reos evadidos.
Solo la semana pasada, se reanudaron las visitas en el penal, luego de que se suspendieran tras los hechos de violencia del pasado 21 de abril cuando un detenido fue ultimado.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.