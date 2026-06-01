Fuga de una cantidad indeterminada de presos de La Joya

Informes preliminares dan cuenta de una fuga masiva del centro penitenciario La Joya.

Videos subidos en redes sociales reflejan una situación confusa dentro de lo que parece ser el complejo penitenciario.

Por el momento, se habla de un aproximado de 14 detenidos fugados, sin embargo hasta el momento no existe pronunciamiento de alguna entidad autorizada.

Otros videos hacen referencia a que ya se han realizado algunas capturas de reos evadidos.

Solo la semana pasada, se reanudaron las visitas en el penal, luego de que se suspendieran tras los hechos de violencia del pasado 21 de abril cuando un detenido fue ultimado.