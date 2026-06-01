Dominicanos se sienten 'motivados' para el partido contra Panamá

República Dominicana busca su mejor versión, ha estado entrenando en el centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, con miras a enfrenar a la Roja en el partido amistoso de este miércoles en el estadio Rommel Fernández.

El equipo caribeño que es dirigido por el técnico argentino Marcelo Neveleff, llega con un viejo conocido para los panameños, como es el portero Miguel Lloyd, quien anunció su retiro del seleccionado caribeño.

Lloyd jugó para Árabe Unido entre 2012 y 2018, donde obtuvo cuatro títulos con el “Expreso Azul”.

Lloyd sostuvo que República Dominicana tiene “altas expectativas” en ese partido, más que van a enfrentar a una “selección mundialista”.

“Veo al equipo dominicano muy motivado, enfocado”, dijo Lloyd, quien anunció que luego del partido de Panamá, se retira de la selección de su país.

República Dominicana contará con algunas figuras como Dorny Romero que milita en el Club Bolívar (Bolivia), que viene de jugar la Copa Sudamericana.

“Es la despedida de Panamá para el Mundial, quiere hacer fiesta”, dijo Romero, quien agregó que los dominicanos saldrán a dar lo máximo en el terreno de juego, según sus declaraciones en la cuenta oficial de la selección dominicana.

Otro que se unió al equipo caribeño fue el exjugador del Real Madrid, Mariano Díaz, que actualmente milita en el Alavés.