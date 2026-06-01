"Desconozco": la respuesta del abogado de Etelvina ante la pregunta de si el Meduca inventó la carta de renuncia

Jorge Robinson, integrante del equipo legal de Etelvina Medianero de Bonagas, dijo desconocer si el Ministerio de Educación (Meduca) y su titular, Lucy Molinar, se inventaron que la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) presentó su renuncia el pasado 11 de mayo.

"Desconozco", fue la respuesta categórica de Robinson al ser cuestionado sobre si la ministra habría fabricado la dimisión de su defendida. Posteriormente, el jurista añadió que "lo cierto es que con la formalidad legal de la nota no se ha cumplido el debido proceso y, en virtud de ello, se tomarán las decisiones legales que en derecho correspondan".

El abogado aseguró que de Bonagas se mantiene en el cargo y calificó el documento como una "nota simple que no lleva la tinta fina o legal" de la rectora, argumentando que carece de autenticidad. Asimismo, señaló que la carta tiene un sello de recibido manual, algo que consideró extraño debido a que "cuando se presenta un documento en alguna institución del Estado, este debe contar con un sello digital".

Robinson insistió en que la nota de renuncia que ha circulado en los medios de comunicación no fue presentada ante las instancias correspondientes.

Por otra parte, el defensor aseguró que las propiedades de la rectora de la Unachi han sido auditadas y cumplen con los controles establecidos por la ley. Según explicó, las denuncias que dieron origen a estos procesos se presentaron inicialmente ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y posteriormente fueron remitidas al Ministerio Público.

Finalmente, el equipo legal rechazó los señalamientos de supuesto nepotismo y otras presuntas irregularidades administrativas, insistiendo en que la funcionaria ha actuado siempre dentro del marco legal y que cuentan con las pruebas necesarias para responder a cada una de las acusaciones.