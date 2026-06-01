Arroceros advierten que importaciones excesivas y sequía ponen en jaque la seguridad alimentaria

Productores de arroz advierten sobre riesgos en el mercado nacional ante la combinación de menor siembra y un aumento de importaciones.

La situación ha generado preocupación en el sector, que teme que las decisiones tomadas para garantizar el abastecimiento terminen debilitando la producción local y afectando la economía de miles de familias rurales.

En este contexto, se estima que las áreas de cultivo se redujeron en unas 2,500 hectáreas respecto al promedio habitual, lo que compromete la producción prevista para los meses de julio, agosto y septiembre. El fenómeno de El Niño ha sido señalado como uno de los principales factores detrás de esta disminución.

Por otra parte, la Cadena Agroalimentaria aprobó la importación de 786 mil quintales de arroz, además de los 214 mil quintales comprometidos en acuerdos internacionales. Aunque la medida busca garantizar la seguridad alimentaria, los gremios consideran que la cifra excede las necesidades reales.

Además, Panamá mantiene un inventario cercano a los 3 millones de quintales, suficiente para cubrir la demanda inmediata. Los productores insisten en que un exceso de importaciones podría provocar una caída en los precios y poner en riesgo la sostenibilidad de la producción nacional.

Asimismo, representantes como Omar Spiegel, de la Federación de Arroceros de Panamá (FAPAGRAP), señalaron que las necesidades reales rondaban los 250 mil quintales, por lo que la aprobación de más de 700 mil quintales resulta desproporcionada. “La seguridad alimentaria es prioritaria, pero las cifras deben ajustarse a la realidad”, afirmó.

De igual manera, agricultores de Panamá Este y Darién, encabezados por Franklin Barría, advirtieron que las importaciones deben realizarse antes de agosto, fecha en la que inicia la cosecha nacional. De lo contrario, el arroz extranjero competiría directamente con el producto local, generando pérdidas para los productores.

Los gremios reiteraron su disposición a trabajar junto al Gobierno para garantizar el abastecimiento sin sacrificar la producción interna. El llamado es a mantener un equilibrio entre las medidas de emergencia y la protección de la producción nacional, asegurando que el arroz panameño siga siendo el principal alimento en la mesa de los hogares.