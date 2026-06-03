¿Será?

¿Ahora sí? La tía "Eternina" está cada vez más cerca de decirle adiós a su "cajita de oro". ¿Será que ahora sí se hace efectiva la renuncia? Bueno, no es que tenga tantas opciones. ¡Amanecerá y veremos!

Avance I

Un analista considera que ese paso que se ha dado para la obtención del paz y salvo e historial de tránsito en línea va a traer opiniones encontradas porque muchos quieren que todo sea gratis. ¡Barbaridad! No dejan que Panamá avance.

Avance II

La gente del Este está que saltan de un pie, pues viene un mantenimiento a la señalización vial. Esperan que haya más orden al conducir. ¡Enhorabuena!

Buenas noticias

Aquellos que están sobre el tiempo para viajar y aún no tienen Visa corran, que todavía tienen tiempo para tramitar su Visa gringa e ir a formar parte del Mundial.

Mire usted...

Un exdirector del Ifarhu tendrá que esperar más tiempo guardado, ya que pospusieron su audiencia, supuestamente para el mes 10 del año. A esa fecha ya habrá cumplido un año encerrado.

Casos y cosas

Un chismoso comenta que la vida sentimental de un jefe de una casa de estudios superiores está marcada por el "billullo". ¡Mire usted! Sospechan que son los verdes los que mantienen fuerte a esa historia de telenovela. Es que esos salarios son interesantes.