Sacando cuentas

El cobre ya pasó los $14 mil la tonelada y dicen que seguirá subiendo. Cada vez que veo esa cifra me acuerdo de que Panamá producía unas 300 mil toneladas al año. Después de hacer la multiplicación, más de uno quedó mirando para el techo.

Noticias

Al parecer más de una docena de tiendas nuevas traerá el IMA a los panameños. Un respiro a los bolsillos para los que compran estos productos.

¡Santo!

Un bochinchoso recuerda que no hay que andar creyendo en todas las historias conmovedoras que llegan a nuestros oídos u ojos. Miren lo que esta pasando con la exsecretaria. ¿En qué terminará todo?

Fuerte

Las autoridades de salud andan que no las detiene nadie, van con todo contra el "Hanta" por allá por Montijo. Hay que seguir las recomendaciones para después no andar lamentándose.

Orden

Por ahí escuché que la jefa de educación reconoció que hay unos "dinosaurios" que no se quieren separar del sistema. La cifra debe ser alta. Esperemos que hagan algo para regular ese tema, porque su tiempo ya se cumplió.

¿Será?

Los temas relacionados con la tía "Eternina" no salen de la agenda. Un vidajena me contó que el apagón que hubo pudo ser aprovechado para borrar ciertos datitos de la tía, pues teme que echen un ojo a sus chanchullos. ¿Será cierto?