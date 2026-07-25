Seis armas de fuego fueron decomisadas en un local de diversión con piscina, en medio de una fiesta en la que había menores de edad, consumiendo bebidas alcohólicas, en un hecho registrado en el corregimiento de Puerto Pilón en la provincia de Colón, informó este sábado la Policía Nacional en la costa atlántica.

Carlos Caicedo, mayor en la zona policial de Colón, informó que en acciones operativas recibe la alerta ciudadana, que en Puerto Pilón es un local donde se encontraban varios ciudadanos portando armas de fuego.

Indicó que ellos se desplazaron hacia el lugar con los equipos policiales, logrando ubicar mediante la verificación de las personas que se encontraban dentro un maletín, en el cual había seis armas de fuego, tipo pistolas y revólver.

Agregó que dentro de este negocio también se encontró gran cantidad de menores de edad en consumo de bebidas alcohólicas.

Caicedo añadió que tanto los indicios como las personas que estaban en el sitio fueron remitidos ante las autoridades competentes para los trámites correspondientes.