Panamá gestiona repatriación de los restos de panameño fallecido en el conflicto entre Rusia y Ucrania

El Gobierno panameño adelanta los trámites para repatriar los restos de un ciudadano que perdió la vida en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La información fue confirmada por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería, Carlos Guevara Mann.

Al respecto, Guevara Mann expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y calificó el suceso como lamentable, al tiempo que hizo un llamado urgente a la población para abstenerse de sumarse a conflictos armados en el exterior.

Recordó que este tipo de actividades representan un alto riesgo y pueden terminar en desenlaces fatales, aunque algunas personas podrían verse motivadas por una posible compensación económica.

El diplomático precisó que la Cancillería gestiona 17 requerimientos y consultas consulares de nacionales en territorio ruso, motivados por solicitudes de sus parientes o de ciudadanos que han requerido orientación para retornar al país.

Respecto a la cobertura consular, aclaró que Panamá dispone de una red de consulados, aunque admitió la falta de representación diplomática en todos los puntos donde estallan combates, lo que complica el auxilio en tales escenarios.

Añadió que, en contextos de guerra, entablar comunicación con los compatriotas resulta difícil, por lo que a veces se debe acudir a entidades como la Cruz Roja o pedir el respaldo de naciones aliadas para brindar la asistencia.

Resaltó que la vía más efectiva para evitar este tipo de contingencias es que los panameños se abstengan de incorporarse a disputas bélicas en el extranjero.