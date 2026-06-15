¿Parcialidad?

Un informante me cuenta que en la Fiscalía de delitos contra la vida en el área Metropolitana hay una Patita, pero no la novia del Pato Donald, pues se trata de una Fiscal que no ha sido muy objetiva con un caso ocurrido en Santa María. Vienen más detalles.

Plata

Me contaron por ahí que la situación en la Altiva va de mal en peor, ahora el encargado quiere ayuda, porque eso allá adentro es un arroz con mango y, por supuesto, no tiene como resolver el tema de los verdes.

Calma

A muchos no les cayó bien la noticia de llevarse a los reos peligrosos a las instalaciones que ya están en Coiba. Dice un vidajena que la acción en este caso es necesaria y ya la mayor entidad del ambiente del país dejó claro que este patrimonio natural no ha sido afectado por esta acción. ¡Ya saben!

Revuelo

¡Ataja! A un grupo tampoco le ha agradado la noticia de la extensión del horario de los centros de salud. Espero que dejen de quejarse y se vayan acostumbrando. ¡Señores, la salud es primero!

¡Santo!

Un chismoso asegura que una campeona anda entre el grupo de una exadministración reciente del país. ¿Será verdad? Al menos ella sí dejó el nombre de Panamá en alto.

Estudio

No podemos decir que Panamá no está a la altura de universidades extranjeras en el renglón de investigación. Lo que sucede es que a veces pasa desapercibida. Hasta de cebollas han investigado. ¡Qué bueno!